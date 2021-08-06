Опубликован список нарушителей с «красным» статусом в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области стали известны имена нарушителей карантина с «красным» статусом по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании межведомственной комиссии по предотвращению распространения заболевания COVID-19 было принято решение об усилении мер против нарушителей карантина, публикации их имен в казахстанских СМИ.

В отношении семи жителей Мангыстауской области за нарушение режима изоляции составлены протоколы по статье 425 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Размер штрафа - 30 МРП, или 87 510 тенге. Граждане с положительными результатами ПЦР-теста на коронавирус ходили в общественных местах, пытались пользоваться услугами объектов, работающих по системе Ashyq. В связи с этим областной Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает граджан, находящихся на карантине, строго соблюдать требования самоизоляции.

«Подчинение порядку – гражданский долг каждого. Мы ответственны не только за себя, но и за наших детей, соотечественников, за здоровье всего общества», – говорится в сообщении пресс-службы Департамента.

Также должны выполнять все требования предприниматели, участвующие в проекте Ashyq, потому что здоровье населения сейчас на первом месте.

Список жителей Мангыстауской области с «красным» статусом по КВИ, в отношении которых приняты административные меры в виде штрафа:

1. Шапенова А.Д. (Актау)

2. Сагындыккызы А. (Актау)

3. Иманкулова Ш.Ж. (Актау)

4. Махарова А. (Актау)

5. Нурсеитова Т.К. (Актау)

6. Изжанова Е.Т. (Актау)

7. Изтурганова М.К. (Мангыстауский район)