Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выявили нарушителей карантина в торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания и Центрах обслуживания населения, работающих по проекту «ASHYQ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Среди астанчан есть те, кто нарушает карантинные ограничения, и вместо двухнедельного режима самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 разгуливает в общественных местах.

Нарушители карантина выявлены в торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания и Центрах обслуживания населения, работающих по проекту «ASHYQ». Согласно части 1 статьи 425 КоАП они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 87 510 тенге (30 МРП).

Список тех, кто сознательно создает угрозу общественному здоровью других людей опубликован на сайте акимата столицы.

Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля просит жителей, находящихся на домашнем карантине, строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию.