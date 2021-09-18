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    18:00, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выявили нарушителей карантина в торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания и Центрах обслуживания населения, работающих по проекту «ASHYQ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Среди астанчан есть те, кто нарушает карантинные ограничения, и вместо двухнедельного режима самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 разгуливает в общественных местах.

    Нарушители карантина выявлены в торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания и Центрах обслуживания населения, работающих по проекту «ASHYQ». Согласно части 1 статьи 425 КоАП они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 87 510 тенге (30 МРП).

    Список тех, кто сознательно создает угрозу общественному здоровью других людей опубликован на сайте акимата столицы.

    Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля просит жителей, находящихся на домашнем карантине, строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Ashyq Общество
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