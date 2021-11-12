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Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане

12 Ноября 2021 22:04
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Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в отношении 19 жителей за нарушение режима самоизоляции составлен протокол, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа в размере 87 510 тг (30 МРП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Несмотря на ограничения, жители, имеющие статус «красного» и «желтого» по COVID-19, не прекращают нарушать домашний карантин.

Список нарушивших домашний карантин в Нур-Султане:

1. Омарбекова А. Б.

2. Рахметов Б. Г.

3. Кулмурзинова Г. А.

4. Сак У. М.

5. Большаков Г. М.

6. Мырзамбетова Л. Н.

7. Исабаева К. Т

8. Жунусова К. К.

9. Мукашева Г. К.

10. Ибраев А. С.

11. Шайхинова Н.А.

12. Романов Ш. К.

13. Актай Д. Т.

14. Ташатов Н.Н.

15. Байдавлетов К. К.

16. Сотова Л. А.

17. Шауткенова К. Э.

18. Чепак В. М.

19. Хамитов О. А.

«Жители, нарушившие режим самоизоляции, должны помнить, что, они являются источниками инфекции. Даже если они легко переносят болезнь, они могут заразить других, для которых последствия могут быть даже фатальными», - говорится в публикации.

Нарушение режима самоизоляции фиксируется в основном на 14-й день. Все, кто имеет положительный ПЦР-тест на COVID-19, а также те, кто контактировал с ними, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней. Карантин начинается с момента получения положительного ПЦР-теста и длится 2 недели.

Гражданам настоятельно рекомендуется взять на себя ответственность и соблюдать все карантинные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного вируса и обеспечить безопасность окружающих.


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#Нур-Султан   #Общество   #Коронавирус в РК  
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