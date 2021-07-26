Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, ежедневно выявляя десятки нарушений ограничительных мер объектами предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

За 24 июля несоблюдение карантина выявили в 39 заведениях и магазинах города.

Ежедневно мониторинговые группы охватывают проверками свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения саннорм и ограничительных мер.

Всего за период с 1 января по 23 июля 2021 года районными Управлениями санитарно-эпидемиологического контроля за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечены 822 физических, юридических лиц на общую сумму почти 163 млн тенге.

За 24 июля нарушения карантина выявлены на 39 объектах. Персонал заведений не соблюдал масочный режим, социальное дистанцирование, режим работы, к тому же было допущено массовое скопление людей.

В районе Сарыарка в этот список попали кафе «Стамбул», «Бармалей», «Ай», «Султаншы», «Севда», лаундж-бар «Мята», рестораны «Счастье», «О Азамат», магазин аксессуаров по улице Бейсековой.

Мониторинговая группа Есильского района зафиксировала нарушения карантина на 12 объектах: в ресторанах «Aura Verdant», «Саксаул», «La Terrazza», «Veranda», кафе «Rayan», «Opus One», «Baoli», картинг-клубе «KartMax», баре «Koleso», галерее баров «Zima», восточной кофейне «Maktub» и банном комплексе по улице Желмая.

Еще 6 заведений, которые расположены в районе Алматы, проигнорировали ограничительные меры. В том числе – рестораны «Бақ Сарай», «АқОтау», кафе «Шашлычка», центр плова «Карима», бар «Солт», лаундж-бар «Мята».

В районе Байконыр в список нарушителей попали кафе «Шифу», «Пошашлычим», магазины «Арзан», «Орчестра», «Элсан», «Манго», «Explore», «12 месяцев», «Автодом», ТЦ «Астыкжан», ТД «Алаш», рынок «Биг Шанхай».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.





Напомним, эпидситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Ежедневно в городе выявляют от 1300 случаев заболевания коронавирусом. Жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования режима карантина – носить маски, избегать посещения мест массового скопления людей и т.д.

При этом для борьбы с ростом заболеваемости опасным вирусом не достаточно одного соблюдения карантина, важно сформировать коллективный иммунитет посредством массовой вакцинации населения.