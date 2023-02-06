Опубликован список кандидатов в депутаты от партии «Respublica»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Партия «Respublica» проводит свой первый съезд, в ходе которого утверждены 29 кандидатов в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В число кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Respublica», выдвигаемых по партийным спискам, вошли:

1. Айдарбек Ходжаназаров,

2. Айтуар Кошмамбетов,

3. Асель Дәкен,

4. Асем Абдраимова,

5. Бакытбек Хамит,

6. Бейбит Алибеков,

7. Дамир Суентаев,

8. Данара Смайл,

9. Дархан Иманашев,

10. Динара Наумова,

11. Динара Шукижанова,

12. Екатерина Смолякова,

13. Ермек Умурзаков,

14. Зейнолла Абдуманапов,

15. Игорь Копайлов,

16. Кайрат Маишев,

17. Куаныш Шонбай,

18. Куанышбек Мұқаш,

19. Қырмызы Жандосова,

20. Нурлан Коянбаев,

21. Нұргүл Тау,

22. Олжас Султанов,

23. Олжас Болатбекұлы,

24. Олжас Куспеков,

25. Руслан Берденов.

В число кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Respublica», выдвигаемых по одномандатным территориальным избирательным округам, вошли:

1. Багила Балтабаева,

2. Махамбет Хасенов,

3. Назигуль Шаймарданова,

4. Сырымбек Тау.

Ранее сообщалось, что все зарегистрированные в стране политические партии были допущены к выборам депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.