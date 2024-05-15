Опубликован список государственных образовательных грантов РК

Сегодня был опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году было выделено 112 тысяч грантов для обучения в вузах, предает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 19 344 грантов. Далее «Педагогические науки» — 13 735 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» — 10 903 гранта, «Естественные науки, математика и статистика» — 8 288 грантов.

В этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация».

Также, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 903 гранта. Проект «Серпін» позволяет получить образование по четырем направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь из южных регионов страны. Ранее срок отработки гранта был сокращен с 3 до 2 лет, а место отработки расширено до 11 регионов.

В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе для абитуриентов Атырауской и Мангистауской области.

Всего для поступления в бакалавриат в 2024-2025 учебном году выделено около 79 тысяч грантов.

Для поступления в магистратуру выделено около 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру — более 1 900.

Полный список распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам: