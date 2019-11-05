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Опубликован список должников по налогам в Нур-Султане

5 Ноября 2019 17:55
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Опубликован список должников по налогам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Департаменте государственных доходов по городу Нур-Султан напомнили о необходимости своевременной уплаты земельного и налога на имущество, а также транспортные средства. В противном случае вместе с задолженностью придется выплачивать и набежавшую пеню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Сообщается, что те, кто несвоевременно выплачивает налоги и не погашает задолженность, попадают в список должников, который публикуется на просторах интернет-пространства в открытом доступе.

«Напоминаем, что в течении 20-рабочих дней после образования задолженности налоговые органы направляют уведомление в адрес физического лица. Если по истечении 30 рабочих дней после получения уведомления налоговая задолженность не погашается, то налоговый орган выносит приказ об ее взыскании и не позднее 5 рабочих дней направляет его физическому лицу. Если в течение пяти рабочих дней после получения налогового приказа должник не погасит налоговую задолженность, то уполномоченный орган направляет такой приказ судебным исполнителям для принудительного исполнения. Последний при получении налогового приказа начинает процедуру принудительного исполнения взыскания долга, которая может сопровождаться арестом имущества и денег на банковских счетах, запретом на выезд за пределы страны и другие меры», - говорится в сообщении.

Кроме погашения налоговой задолженности с пеней, физическому лицу необходимо будет оплатить еще и услуги судебного исполнителя в размере не менее 20 % от суммы задолженности.

Список должников доступен на сайте столичного акимата.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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