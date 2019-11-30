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Опубликован список 234 стипендиатов программы «Болашак»
30 Ноября 2019 10:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам заседания Республиканской Комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в ведущих зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в мировые научные и производственные центры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт АО «Центр международных программ» в Facebook.
Новости по темеРустем Бигари: Со следующего года отменяются квоты на стипендию «Болашак» Новые подходы к администрированию стипендии «Болашак» обсудили в Акорде Около четверти болашаковцев являются топ-менеджерами крупных компаний и госорганизаций
Список обладателей международной стипендии «Болашак» от 26 ноября 2019 года можете посмотреть здесьНапомним, новые подходы к администрированию стипендии «Болашак» обсудили 26 ноября в Акорде. Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК также сообщил, что со следующего года отменяются все виды квот на стипендию «Болашак». Стипендия «Болашак» была определена более 26 лет назад, 5 ноября 1993 года. За это время было присуждено более 13 тысяч стипендий и подготовлено более 10 тысяч специалистов для экономики Казахстана.
Ключевые слова: Образование,
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