Опубликован список 234 стипендиатов программы «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам заседания Республиканской Комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в ведущих зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в мировые научные и производственные центры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт АО «Центр международных программ» в Facebook.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» от 26 ноября 2019 года можете посмотреть здесь