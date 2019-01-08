-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07:23 224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:05 290
-
вчера 21:53 305
-
-
-
вчера 20:10 337
-
-
-
-
-
вчера 17:36 378
-
вчера 17:05 423
-
вчера 16:40 386
-
-
вчера 15:34 444
-
вчера 15:00 534
-
вчера 14:23 408
-
-
-
вчера 13:00 924
-
-
-
вчера 11:07 478
-
вчера 10:30 465
Опубликован список 100 самых дорогих футболистов Европы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа экспертов CIES Football Observatory составила рейтинг самых дорогих футболистов Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Самым дорогим футболистом Европы признан 20-летний талантливый форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 218,5 млн евро.
Игрок «Тоттенхэма» и капитан национальной сборной Англии Гарри Кейн занял вторую строчку с показателем 200,3 млн евро. Замкнул тройку лидеров бразильский футболист Неймар, являющийся одноклубником Мбаппе, (197,1 млн евро).
Стоит отметить, что нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси занял в рейтинге 7-е место (171,2 млн евро), форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду даже не попал в топ-10 рейтинга самых дорогостоящих. Будучи оцененным экспертами в 127,2 млн евро, капитан сборной Португалии расположился на 19-м месте.
В десятку рейтинга вошли следующие футболисты:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - €218,5 млн
2. Гарри Кейн (Тоттенхэм) - €200,3 млн
3. Неймар (ПСЖ) - €197,1 млн
4. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - €185,8 млн
5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) - €184,3 млн
6. Пауло Дибала (Ювентус) - €171,9 млн
7. Лионель Месси (Барселона) - €171,2 млн
8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - €162 млн
9. Филипе Коутиньо (Барселона) - €157 млн
10. Лерой Сане (Манчестер Сити) - €156,1 млн.
- Казахстанцы узнали соперников в квалификации Australian Open
- «Окжетпес» сыграет с клубом Суперлиги Швейцарии
- Пять звезд нашей «молодежки» - в Канаде за них болело по 6000 человек за игру
- Обновленный рейтинг WTA: Зарина Дияс приблизилась к вылету из ТОП-100
- Первая ракетка Казахстана пробилась во второй круг в Сиднее
- Рейтинг IBF пополнился непобежденным казахстанским боксером
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана