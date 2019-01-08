Опубликован список 100 самых дорогих футболистов Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа экспертов CIES Football Observatory составила рейтинг самых дорогих футболистов Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самым дорогим футболистом Европы признан 20-летний талантливый форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 218,5 млн евро.

Игрок «Тоттенхэма» и капитан национальной сборной Англии Гарри Кейн занял вторую строчку с показателем 200,3 млн евро. Замкнул тройку лидеров бразильский футболист Неймар, являющийся одноклубником Мбаппе, (197,1 млн евро).

Стоит отметить, что нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси занял в рейтинге 7-е место (171,2 млн евро), форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду даже не попал в топ-10 рейтинга самых дорогостоящих. Будучи оцененным экспертами в 127,2 млн евро, капитан сборной Португалии расположился на 19-м месте.

В десятку рейтинга вошли следующие футболисты:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - €218,5 млн

2. Гарри Кейн (Тоттенхэм) - €200,3 млн

3. Неймар (ПСЖ) - €197,1 млн

4. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - €185,8 млн

5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) - €184,3 млн

6. Пауло Дибала (Ювентус) - €171,9 млн

7. Лионель Месси (Барселона) - €171,2 млн

8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - €162 млн

9. Филипе Коутиньо (Барселона) - €157 млн

10. Лерой Сане (Манчестер Сити) - €156,1 млн.