Опубликован промежуточный отчет БДИПЧ о ходе парламентских выборов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало на своем сайте промежуточный отчет касательно выборов в Мажилис РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проведении избирательной кампании

В отчете сказано, что кампания пока выглядит оживленной, в частности, онлайн и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов, а также из-за присутствия двух новых политических партий, участвующих в этих выборах.

«Партии и кандидаты организуют встречи в закрытых помещениях, в основном на рабочих местах, используют плакаты и рекламные щиты и поддерживают активное присутствие в социальных сетях», - отмечают в БДИПЧ.



В документе также заявлено, что до сих пор ни одна тема или вопрос не доминировали в кампании, участники сосредоточились на широком спектре социальных и экономических проблем, включая рост цен на продукты питания, жилье, городскую безопасность и комфорт, сельское хозяйство, политические и экономические реформы, поддержку малого и среднего бизнеса, верховенство закона, надлежащее управление, обеспокоенность в отношении окружающей среды, национальную независимость и суверенитет.

МНВ БДИПЧ наблюдала за онлайн-кампанией всех партий, отдельных кандидатов и инфлюенсеров в Facebook, Instagram и YouTube. По мнению наблюдателей, до сих пор Instagram был наиболее используемой платформой. Партии используют свои аккаунты для размещения оригинального контента, а также для перепечатки контента своих кандидатов, состоящего в основном из видеороликов о событиях, фотографий и предвыборных плакатов.



«Некоторые известные каналы YouTube выделили место для предвыборной дискуссии и пригласили кандидатов на дебаты. В знак поддержки известные независимые кандидаты с большим количеством подписчиков предлагают онлайн-пространство и продвигают независимых кандидатов из других, а иногда и из своих собственных избирательных округов», - отмечается в отчете.

Также сообщается, что миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ приступила к мониторингу шести трансляций и шести онлайн-СМИ.







О жалобах и апелляциях

В организации напомнили, что нормативно-правовая база в отношении выборов предусматривает разрешение споров органами по проведению выборов, специализированными административными судами и Верховным судом. Общий срок подачи жалоб на решения органов по проведению выборов составляет 10 дней.

У избирательных комиссий есть пять дней на рассмотрение жалоб и три дня на рассмотрение апелляций на решения комиссий нижестоящего уровня. Решения ЦИК обжалуются в Коллегии Верховного суда по административным делам. Жалобы могут подаваться в избирательные комиссии и суды через электронную систему, есть возможность посещать судебные заседания в режиме онлайн, что, по мнению собеседников МНВ БДИПЧ, значительно облегчает процесс.

«Хотя ЦИК ведет базу данных жалоб и других сообщений, которые она получает, эта информация не является общедоступной. По запросу МНВ БДИПЧ получила выписку из базы данных ЦИК, содержащую около 248 заявлений, большинство из которых были просьбами разъяснить правовые положения, касающиеся аккредитации наблюдателей, вопросов агитации и выдвижения кандидатов. На данный момент в региональные административные суды поступило ограниченное количество жалоб на решения ОИК, касающиеся прозрачности проведения выборов и выдвижению кандидатов», - отмечается в отчете.

В нескольких регионах специализированные административные суды отменили решения окружных избирательных комиссий об отклонении выдвижения кандидатов по одномандатным округам из-за узкого толкования ими требования о 10-летнем проживании. После этого судебного прецедента и последующего разъяснения ЦИК многие окружные избирательные комиссии изменили свою практику.