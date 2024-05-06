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    16:49, 06 Май 2024 | GMT +6

    Опубликован приказ о распределении стипендии Президента РК

    студенты
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал приказ касательно распределения стипендии Президента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ректорам ОВПО поручено назначить стипендию Президента Республики Казахстан студентам и магистрантам на основании решений ученых советов ОВПО. 

    Комитету высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на официальном интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    Департамент экономики и финансов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан осуществит выплату указанной стипендии в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете с 1 января на соответствующий финансовый год.

    Теги:
    Правительство Вузы Президент Казахстана Образование Миннауки и высшего образования РК Стипендии
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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