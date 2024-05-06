Опубликован приказ о распределении стипендии Президента РК

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал приказ касательно распределения стипендии Президента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ректорам ОВПО поручено назначить стипендию Президента Республики Казахстан студентам и магистрантам на основании решений ученых советов ОВПО.



Комитету высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на официальном интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.



Департамент экономики и финансов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан осуществит выплату указанной стипендии в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете с 1 января на соответствующий финансовый год.