Опубликован перечень запрещенных для спортсменов веществ на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На своем официальном сайте Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало перечень запрещенных веществ на 2020 год, передает МИА «Казинформ».

Как правило, документ публикуют за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены и их окружение могли ознакомиться с любыми изменениями.

«WADA объявляет о публикации перечня запрещенных веществ на 2020 год. Ежегодно обновляемый список проходит долгий период консультаций с широким кругом антидопинговых институтов всего мира. Это всеобъемлющий процесс, нацеленный на то, чтобы новые вещества и методы с допинг-потенциалом, которые либо уже на рынке, либо находятся на стадии клинической разработки, были включены в перечень запрещенных веществ. Это помогает нам защищать не только спорт в целом, но и здоровье спортсменов во всем мире», - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Для добавления нового вещества или метода в перечень, эксперты WADA должны определить, соответствует ли оно как минимум двум критериям из трех. Во-первых, если вещество может спровоцировать повышение или улучшение спортивных результатов; во-вторых, вещество или метод представляет фактический или потенциальный риск для здоровья спортсмена; в-третьих, если вещество или метод нарушает спортивный дух человека, сообщается на официальном сайте WADA.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены могли ознакомиться с любыми изменениями. Скорректированный список был утвержден Исполнительным комитетом WADA 23 сентября 2019 года. Он вступает в силу 1 января 2020 года.