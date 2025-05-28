Установлены цены на социально значимые продукты в Атырауской области
В Атырауской области утверждены пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары на второй квартал 2025 года. Соответствующее постановление №89 подписано акимом региона Сериком Шапкеновым 12 мая текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ принят в соответствии с законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О регулировании торговой деятельности», а также на основании Правил установления пороговых значений розничных цен, утвержденных приказом Миннацэкономики РК.
Согласно приложению к постановлению, предельные цены на отдельные категории товаров установлены следующим образом:
Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима области.
Документ вступает в силу после дня его первого официального опубликования.
Ранее стало известно, что стадион «Мұнайшы», построенный в 1950 году в Атырау, получит новую жизнь.