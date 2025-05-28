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    19:14, 27 Май 2025 | GMT +5

    Установлены цены на социально значимые продукты в Атырауской области

    В Атырауской области утверждены пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары на второй квартал 2025 года. Соответствующее постановление №89 подписано акимом региона Сериком Шапкеновым 12 мая текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    продовольствие
    Фото: freepik

    Документ принят в соответствии с законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О регулировании торговой деятельности», а также на основании Правил установления пороговых значений розничных цен, утвержденных приказом Миннацэкономики РК.

    Опубликован перечень предельных цен на продукты в Атырауской области
    Инфографика: Kazinform

    Согласно приложению к постановлению, предельные цены на отдельные категории товаров установлены следующим образом:

    Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима области.

    Документ вступает в силу после дня его первого официального опубликования.

    Ранее стало известно, что стадион «Мұнайшы», построенный в 1950 году в Атырау, получит новую жизнь.

    Теги:
    Атырауская область Цены и тарифы Продукты
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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