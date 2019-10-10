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Опубликован отрывок из интервью Елбасы телеканалу «Хабар»
10 Октября 2019 19:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован отрывок из интервью Елбасы Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.
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«Отрывок из сегодняшнего интервью Елбасы. Полная версия выйдет завтра в 21:30 в эфире телеканала «Хабар», - прокомментировал видео Айдос Укибай.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: СМИ, Первый Президент - Елбасы,
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