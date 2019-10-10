Опубликован отрывок из интервью Елбасы телеканалу «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован отрывок из интервью Елбасы Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.

«Отрывок из сегодняшнего интервью Елбасы. Полная версия выйдет завтра в 21:30 в эфире телеканала «Хабар», - прокомментировал видео Айдос Укибай.