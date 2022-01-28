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Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
28 Января 2022 16:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован состав Политического совета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее в партии «Nur Otan» рассказали о внесении изменений в состав Политического совета. Высший представительный орган партии обновился на 55%.
Вместе с тем, внесены изменения и в Устав партии.
Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».
Согласно утвержденной накануне Постановлением Политического совета партии повестке участниками были рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.
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