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Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»

28 Января 2022 16:41
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Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован состав Политического совета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в партии «Nur Otan» рассказали о внесении изменений в состав Политического совета. Высший представительный орган партии обновился на 55%.

Вместе с тем, внесены изменения и в Устав партии.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Согласно утвержденной накануне Постановлением Политического совета партии повестке участниками были рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.



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#Нур Отан   #Общество   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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