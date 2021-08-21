Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Токио – 2020, передает МИА «Казинформ».

24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры. Казахстан на соревнованиях представят 25 спортсменов в семи видах спорта.

Откроет Игры наш пловец Роман Агалаков. 25 августа казахстанцы смогут наблюдать заплыв Романа Агалакова на дистанции 100 м в стиле баттерфляй. Роман выступит в финальном заплыве.

26 августа пройдут соревнования по пауэрлифтингу среди мужчин, где нашу страну представит Давид Дегтярев в финале до 54 кг. В это же время в соревнованиях среди женщин выступит Алина Солодухина в категории до 45 кг.

27 августа в финале соревнований по легкой атлетике сразится Салтанат Абылкасымкызы. Также в финале в категории до 60 кг выступит наш дзюдоист Ануар Сариев. В этот же день пройдет финал соревнований по дзюдо.

Помимо этого состоятся соревнования по плаванию в заплыве на 50 метров стилем баттерфляй. Здесь выступит Сиязбек Далиев.

В заплыве на 100 метров на спине стилем баттерфляй Казахстан представит Алия Рахимбекова.

В этот же день пройдет финал соревнований по пауэрлифтингу в категории до 50 кг. От нашей страны выступит Гульбану Абдыхалыкова.

28 августа пройдут соревнования по дзюдо в категории до 73 кг Казахстан представит Теміржан Дәулет, в категории до 81 кг - Ғалымжан Смағұлұлы, в категории до 57 кг - Даяна Федосова. В этот же день состоится финал соревнований в категории до 73 кг / 81 кг.

Кроме того 28 августа пройдут соревнования по пауэрлифтинг в финале до 67 кг выступит Раушан Койшыбаева.

А также пройдут соревнования по плаванию. В заплыве на 150 метров Казахстан представит Зульфия Габидуллина.

29 августа в заплыве на 50 метров вольным стилем выступит Нурдаулет Жумагали и Роман Агалаков.

В соревнованиях по пауэрлифтингу в финале до 88 кг выступит Рахмеджан Хамаев.

В соревнованиях по дзюдо нашу страну представят Жанбота Аманжол (до 90 кг), Зарина Байбатина (+ 70 кг). В этот же пройдет финал соревнований.

В соревнованиях по плаванию Нурдаулет Жумагали и Агалаков Роман

выступят финальном заплыве на 50 метров вольным стилем.

В соревнованиях по легкой атлетике за медаль поберется Салтанат Абылкасымкызы.

30 августа будут выступать наши пловцы, в лице Сиязбека Далиева, Ержана Салимгереева и Нурдаулета Жумагали.

1 сентября также пройдут соревнования по плаванию в категории вольным стилем на 100 и на 50 метров.

2 сентября состоятся соревнования по гребле на каноэ. Нашу страну представит Бейбарыс Спатай, а также пройдут соревнования по плаванию, где вновь выступит Зульфия Габидуллина.

3 сентября казахстанцы увидят соревнования по таеквондо, где поборются Кәмиля Досмалова (58 кг), Нурлан Домбаев (75 кг), а также состоится финал по гребле на каноэ и соревнования по плаванию.

4 сентября пройдет финал соревнований по таеквондо, где за медаль поборется Нышан Өмірәлі (+75 кг).

Подробнее ознакомиться с расписанием выступлений наших спортсменов на Паралимпиаде в Токио можно здесь .

Напомним, вчера паралимпийская сборная Казахстана отправилась в Японию.