Опубликован график предстоящих праздничных мероприятий 7 и 9 мая в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане опубликован список запланированных мероприятий, посвященных предстоящим праздникам 7 мая – Дню защитника Отечества и 9 мая – Дню Победы. В связи с карантинными ограничениями все мероприятия пройдут онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В школах столицы до 6 мая пройдут классные часы и кураторские часы, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Великой Победы, онлайн-конкурс песен военно-патриотического воспитания. Онлайн-мероприятия можно посмотреть на страницах @astana_jastary и @jas_sarbaz_nursultan в сети Instagram.

Столичный лицей-интернат «Білім-Инновация» 5 мая в честь праздника проведет беседу «Бір үзік сыр». Беседу можно посмотреть на официальной странице образовательного учреждения в сети Instagram.

В городской поликлинике №4 будут организованы медицинские осмотры для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Городская поликлиника №2 проводит консультации врачей по уходу на дому для ветеранов Великой Отечественной войны. Эти мероприятия продлятся до 6 мая.

«Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» совместно с поисковым клубом «Малиновка» 5 мая проведет встречу с ветеранами тыла, представителями ОО «Ветеранов и инвалидов афганской войны» по Целиноградскому району, а также с военнослужащими «Ерлікке – тағзым, ардагерге – құрмет».

Также с 5 по 10 мая будет проведена онлайн-экскурсия по монументальному комплексу, посвященному воинам Великой Отечественной войны, мемориальному комплексу «Отан қорғаушылар», памятникам М. Маметовой, Б. Момышулы. Более подробную информацию можно получить в управлении культуры, дирекции Объединенных музеев, Центре сохранности историко-культурного наследия.

7 мая, в День защитника Отечества, концерт-спектакль «Ақиқат пен аңыз» представит телеканал «Қазақстан».

Ко Дню защитника Отечества в прямом эфире студии «ANK Live» пройдет мероприятие с представителями Министерства обороны РК. Онлайн мероприятие можно будет посмотреть в социальных сетях Instagram, Facebook.

С участием оркестра филармонии города Нур-Султан 8 мая состоится передвижной концерт для 22 ветеранов ВОВ. В этот же день в рамках военно-патриотического проекта «Jas sarbaz» ветеранам будут вручены продуктовые корзины.

А 9 мая, в честь Дня Великой Победы на улицах столицы пройдет мобильное мероприятие «Дорогами Победы». Напомним, что в этот же день на телеканале «Хабар» состоится концерт «Ер есімі – ел есінде».

Стоит отметить, что все мероприятия в столице проходят с полным соблюдением санитарных норм.