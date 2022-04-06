Опубликован гидрологический прогноз по горным рекам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гидрологический прогноз по горным рекам Республики Казахстан на период вегетации 2022 года дали в Казгидромете. Об этом передает МИА «Казинформ».

Для горных рек (юг, юго-восток, восток Казахстана) основным показателем будущей водности является сумма осадков за период влагонакопления, начиная с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года.

На горных территориях Казахстана высота рельефа местности на небольших территориях изменяется от 500 до 5000 метров. Соответственно, снежный покров на горной местности залегает неравномерно и зависит от расположения склона горного массива. В этих условиях вычислить объем влагозапасов в снежном покрове в млн м3 не представляется возможным, в отличие от рек расположенных на равнинной территории страны, где высота рельефа местности изменяется от 200 до 500м.

По данным снимков ДЗЗ, площадь покрытия снегом горной территорий республики по состоянию на 1 апреля 2022 года:

в Жамбылской области составляет 2%;

в Туркестанской области - 3%;

в Алматинской области - 18%;

в Восточно-Казахстанской области - 63%.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и в Жамбылской областях в бассейнах рек, за немногим исключением превышает норму суммы запасов влагонакопления.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях снегозапасы в бассейнах рек превышают и в пределах среднемноголетних значений.

На основании анализа гидрометеорологической ситуации составлен гидрологический прогноз расходов воды горных рек на вегетационный период.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана, возможно прохождение высоких дождевых паводков.



