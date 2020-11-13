Опубликован анонс титульного боя Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с намибийцем Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Twitter компании Matchroom Boxing опубликовал видео нокаута в исполнении Елеусинова в бою с ранее не знавшим поражений американским полусредневесом Решардом Хиксом (12-1-1, 6 КО).

«Данияр Елеусинов встретится 27 ноября с бывшим объединенным чемпионом мира Джулиусом Индонго в бою за титул IBF Intercontinental», — гласит сообщение промоушена в Twitter.

Свой последний бой Данияр провел в декабре — в пятом раунде он нокаутировал американца Алана Санчеса (20-5-1, 10 КО).











