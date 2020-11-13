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Опубликован анонс титульного боя Данияра Елеусинова
13 Ноября 2020 22:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с намибийцем Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Twitter компании Matchroom Boxing опубликовал видео нокаута в исполнении Елеусинова в бою с ранее не знавшим поражений американским полусредневесом Решардом Хиксом (12-1-1, 6 КО).
«Данияр Елеусинов встретится 27 ноября с бывшим объединенным чемпионом мира Джулиусом Индонго в бою за титул IBF Intercontinental», — гласит сообщение промоушена в Twitter.
Свой последний бой Данияр провел в декабре — в пятом раунде он нокаутировал американца Алана Санчеса (20-5-1, 10 КО).
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