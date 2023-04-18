Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Оптовый канал синтетики выявили в Павлодаре

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 10:55
Оптовый канал синтетики выявили в Павлодаре Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оптовый канал распространения «синтетики» выявили оперативники в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области выявили 22-летнего жителя региона, который подозревается в распространении крупной партии наркотиков, посредством закладок.

В целях конспирации подозреваемый использовал псевдоним, а наркотики, расфасованные в небольшие свертки, размещал в тайниках на территории Павлодара. При проведении специальных мероприятий у молодого человека обнаружили 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

«В квартире, которую он арендовал, полицейские изъяли пакеты, с порошкообразным веществом, а также предметы, предназначенные для их расфасовки. По результатам экспертизы изъятое вещество является психостимулятором синтетического происхождения &-PVP, общей массой более 1,4 кг, что является особо крупным размером», - проинформировали в пресс-службе полиции региона.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность и других лиц к данному преступлению», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.


Павлодарская область   МВД РК   Регионы   Борьба с наркотиками   Павлодар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10