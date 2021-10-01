Оптово-распределительные центры создадут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента РК в Алматы создадут оптово-распределительные центры. Об этом в ходе брифинга РСК сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Дамир Тазабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в своем последнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил местным исполнительным органам обеспечить контроль над ценами по цепочке от производителя.

«В ноябре текущего года вблизи индустриальной зоны Алматы на площади в 17 гектаров запланировано начало строительства распределительного центра ТОО «Национальная Торгово-Распределительная Сеть». Ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2023 года. Частный инвестор реализует проект в рамках государственно-частного партнерства. Данный проект ОРЦ является составной частью проекта по созданию Национальной товаропроводящей системы, состоящей из 24 оптово-распределительных центров по всей стране», - сообщил Д. Тазабек.

Сумма инвестиций в рамках проекта составляет 35 млрд тенге. Ожидается, что это станет ключевым фактором роста производства плодоовощной продукции, включая увеличение объемов выращиваемой продукции на орошаемых землях. При этом будет выстроена новая технология хранения, торговли и распределения продовольствия. Оптово-распределительные центры будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта продукции.

На сегодняшний день совместно с генеральным подрядчиком разработана проектно-сметная документация проекта. Технико-экономическое обоснование проекта прошло Госэкспертизу.