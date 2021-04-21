Оптимизировать систему управления водными ресурсами призывают в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Зульфия Сулейменова призвала решить ряд вопросов в сфере водной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение водной безопасности – стратегическая задача национальной безопасности страны. Это было отмечено Главой государства в ходе расширенного заседания Правительства 26 января. Несмотря на принимаемые меры в этой сфере, проблема воды в стране усугубляется с каждым годом. Наблюдается обмеление рек и высыхание озер, таяние долгосрочных запасов пресной воды – ледников и вечной мерзлоты, интенсивное загрязнение подземных бассейнов. Несомненно, эти вопросы должны быть охвачены Национальным проектом по управлению водными ресурсами. Особо хочу остановиться на ключевых проблемах сектора, которые до этого времени не находят своего системного решения», - сказала Зульфия Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса.

Во-первых, по ее словам, сохраняется раздробленность и фрагментированность государственной системы управления водными ресурсами.

«Сегодня вопросами воды занимаются 8 министерств, местные исполнительные органы, а также компании фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». В частности, политикой в области использования водного фонда занимается МЭГПР, мелиорацией – МСХ, формированием тарифов и водообеспечением отраслей экономики – МНЭ, координацией водоснабжения и водоотведения – МИИР, трансграничными реками – МЭГПР и МИД, управлением крупными ГЭС – «Самрук-Энерго», разведкой и переоценкой подземных вод – акиматы. Водные мозговые центры относятся к МОН и МСХ, хотя Комитет водных ресурсов входит в состав МЭГПР. Таким образом, 172 структурных подразделения и организации вовлечены в осуществление водной политики. При этом отсутствует её координация. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Сложившаяся сложная система ведет к тому, что государственный аппарат вынужден фокусироваться на устранении следствий, а не на решении причин проблем», - отметила депутат.

Она подчеркнула, что подобный расклад может привести к снижению продовольственной безопасности, конфликтам и миграции населения в будущем.

«Во-вторых, отрасль сегодня испытывает острый дефицит специалистов-водников. Например, не раз депутатами поднимался вопрос об укреплении переговорных позиций с сопредельными государствами по вопросам трансграничного вододеления. Однако проблема упирается в нехватку специалистов-переговорщиков в области водной дипломатии. Немногочисленные научные институты, в которых накоплены знания и опыт, сталкиваются с элементарной проблемой материально-технического обеспечения. Так, Институт географии и водной безопасности, единственный, который осуществляет проекты закрытого характера в области воды и обеспечивает экспертное сопровождение переговоров по воде с Китаем, уже несколько лет не может решить проблему с собственным зданием», - заключила З. Сулейменова.

На основании вышеизложенного, депутат призвала осуществить следующее:

Первое, консолидировать водную политику и оптимизировать систему управления водными ресурсами. При этом нельзя перекладывать решение этого комплексного и важного вопроса на одно министерство или один акимат;

Второе, обеспечить подготовку специалистов-водников, особенно в области водной дипломатии, и обеспечить их встраивание в переговорные процессы;

Третье, решить проблему адекватного материально-технического обеспечения водных мозговых центров.



