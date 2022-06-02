2 Июня 2022 12:12

Оптимизировать систему управления Минобразования предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования страны. По его словам, необходимо координировать работу детских, средних школ колледжей и вузов. С соответствующим запросом он обратился к заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По долгу службы нам много приходится ездить по регионам, посещаем школы, общаемся с учителями. Многие из них недовольны изменениями, происходящими в сфере образования (…). К примеру, за последние пять лет закон «Об образовании» претерпел 29 изменений и дополнений, образовательный стандарт менялся 7 раз - с 2000 по 2017 годы. Содержание учебников обновляется, тратятся огромные средства, издаются новые учебники. В развитых странах, например, в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет, в последний раз менялся в 2010 году», - сказал Мурат Бактиярулы на пленарном заседании Сената.

Он считает, что в стране поторопились с разработкой обновленной образовательной программой в средних школах. Сейчас, по словам депутата, никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной.

«Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ. За последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек. Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения. За то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности», - добавил сенатор.

«Согласно исследованию Всемирного банка, только 1% школьников страны имеют возможность получать качественное образование. У большинства наших школьников нет выбора в обучении, и они в основном учатся в двух-или трехсменных школах. По данным Всемирного банка, индекс человеческого капитала страны сейчас составляет всего 63%. Он представляет собой совокупность умений и навыков учащихся, которые должны формироваться от рождения до 18 лет. Наша система образования обеспечивает 63% из них», - проинформировал Мурат Бактиярулы.

Также депутат сказал, что за последние три года в стране родились более 1 млн 277 тыс. детей, а это огромная демографическая нагрузка на сферу образования. Для них в будущем необходимо построить не менее 3 тыс. школ.

«Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой – в 6 раз, ученику, обучающемуся в сельских школах, требуется 6 лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ», - привел пример сенатор.

По словам депутата, еще одна большая проблема касается трехязычия.

«Безусловно, требования по знанию английского языка нашей молодежью продиктованы временем. Но какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления, развитие сознания? Почему Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы видели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, во втором – в пяти странах, в четвертом классе – в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве, кроме Казахстана», - заявил Мурат Бактиярулы.

«Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки. А истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессии и формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. И поэтому Президент страны К.Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с 5 класса по желанию родителей», - подчеркнул он.

Также, как считает Мурат Бактиярулы, необходимо координировать работу 10 300 детских садов, 7500 средних школ, 820 колледжей, 120 вузов с контингентом 600 тысяч студентов и 500 тыс. учителей и педагогов. Это, по его словам, очень большая нагрузка для одного министерства.

«Поэтому, исходя из опыта таких стран, как США, Великобритания, Польша, Россия, считаем целесообразным рассмотреть пути оптимизации системы управления министерства. Корни многих сложных проблем в обществе лежат в сфере образования. Хочу сказать, что создание нового справедливого общества начинается с воспитания образованного и сознательного поколения. Для реформы в сфере образования мы должны сформировать систему образования, в которой воспитываются граждане, которым с малых лет прививают сознание, соответствующее национальным интересам», - резюмировал М. Бактиярулы.