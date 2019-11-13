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Оптимизировать  площадь всех гособщеобразовательных учреждений в столице предложил замакима

13 Ноября 2019 18:11
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Оптимизировать  площадь всех гособщеобразовательных учреждений в столице предложил замакима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость проведения оптимизации площадей всех государственных общеобразовательных учреждений отметил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день по городу Нур-Султану функционирует 109 школ, из них 88 общеобразовательных государственных школ», - сказал Бахтияр Макен в ходе рабочей встречи председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима столицы Алтая Кульгинова в рамках совместного проекта «Астана – адалдық алаңы».

Замакима заявил, что согласно строительным правилам, площадь кабинетов директоров школ должна составлять 32 кв м.

«Однако при выборочном обходе общеобразовательных учреждений установлены факты превышения существующих нормативов до двух раз. В трех школах провели специальные комиссии, где эти факты были выявлены. Более того в нарушение правил руководителями оборудованы комнаты отдыха и персональные санузлы, занимающие значительную часть полезной площади», - сообщил Бахтияр Макен.

Спикер пояснил, что в столице с учетом ежегодного роста населения и урбанизацией существует острая нехватка мест в общеобразовательных учреждениях.

«Изучение международного опыта показывает, что площадь кабинета директора в своей основе не превышает 20 кв.м. В частности, в странах ОАЭ, где 20 кв. м., и США, где не превышает 15 кв. м. В этой связи возникает необходимость проведения оптимизации площадей всех государственных общеобразовательных учреждений. Высвободившиеся площади позволят создать комфортные условия для обучающихся», - резюмировал Бахтияр Макен.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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