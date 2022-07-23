23 Июля 2022 22:11

Оптимизировать базы с дублирующимися данными в медучреждениях поручил глава Минцифры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что нужно перестать требовать у врачей сдавать дополнительные отчеты, передает МИА «Казинформ».

Акушерский блок многопрофильной городской больницы №3 сегодня посетили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и вице-министр здравоохранения Бейбут Енсебаев. Им продемонстрировали работу информационных систем, используемых в Комплексной медицинской информационной системе (КМИС), Регистре прикрепленного населения (РПН) и платформе «Бюро госпитализации».

Глава Минцифры Багдат Мусин сказал, что цифровизация объектов здравоохранения направлена на упрощение работы медработников, сокращение бумажного документооборота. Несмотря на то, что в этом направлении достигнуто много, ряд задач остается нерешенными.

«Системы должны быть интегрированы между собой и информация в них должна обновляться автоматически. Здесь рождаются граждане Республики Казахстан. Мы 10 раз у роженицы спрашиваем информацию, которая уже должна быть в системе: семейное положение, контакты и т.д.», - сказал министр.

«Сегодня кроме основных медицинских информационных систем есть 10 других, в которых вынуждены работать врачи. Каждая база - это время! Время, которое необходимо тратить не на компьютер, а на общение с пациентом. Принято решение оптимизировать базы, в которых дублируются данные, чтобы не вносить одно и то же сразу в несколько систем. Создать одно понятное рабочее окно для медицинского работника. Поставил конкретные задачи и сроки перед разработчиками информсистем. Основным показателем качественной системы станет снижение времени, которое медицинский работник тратит на занесение данных в инфосистемы. До конца планируем отказаться от 3 основных систем: регистров хронической почечной недостаточности, диабетиков и беременных женщин. Эти базы создавались только для отчетности и в них до сих пор врачам приходится вносить какие-то данные», - сказал Багдат Мусин.

Он также добавил, что нужно сократить количество форм отчетности, которые ведут медики.

«Необходимо запретить требовать у врачей сдавать дополнительные отчеты, особенно в бумажном виде. Все данные имеются в системе», - отметил Багдат Мусин.

Директор больницы Жулдыз Данбаева, перечислив преимущества, которые дают информационные системы, озвучила ряд предложений по улучшению работы. По ее мнению, такая функция как сканирование штрих-кода удостоверения личности пациентов позволила бы значительно сократить время на регистрацию поступающих рожениц. Министр поручил данное предложение проработать.