Оптимизация МОН РК: озвучены предварительные итоги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Алика Шпекбаева состоялось рабочее заседание по вопросу оптимизации Министерства образования и науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В работе совещания приняли участие ответственный секретарь МОН Канат Сарсембаев, ректоры ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и университета КАЗГЮУ, руководители подведомственных организаций МОН, а также представители проектного офиса по противодействию коррупции МОН «ADAL BILIM».

Напомним, главной целью оптимизации государственных органов, в том числе их подведомственных организаций является создание компактного государственного аппарата с конкурентоспособной заработной платой.

В рамках встречи проектным офисом «ADAL BILIM» представлены промежуточные результаты анализа отдельных подведомственных организаций МОН. С информацией о проведенной работе выступил администратор проектного офиса «ADAL BILIM» Сергей Пен.

Так, по итогам анализа целей и задач анализируемых субъектов квазигосударственного сектора установлено дублирование их функций с функциями некоторых департаментов МОН, к тому же утраты актуальности функций некоторых организаций с точки зрения прежних объемов государственного финансирования.

К примеру, АО «НЦПК «Өрлеу» не задействован на 50% и дублирует программы курсов повышения квалификации других структур, таких как Центра педагогического мастерства при АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» и его филиалов, а также частных учебных центров и организаций.

Также установлены признаки неэффективной реализации государственных заданий. В частности, программы повышения квалификации НАО «Холдинга «Кәсіпқор» «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке».

К примеру, из 20 слушателей только трое имели достаточный уровень знания английского языка для понимания материала курса, т.к. были преподавателями английского языка. Остальные слушатели в анкетах-отзывах отмечают в качестве существенной проблемы – незнание английского языка, при том, что курс рассчитан на слушателей с уровнем английского языка не ниже «Intermediate».

Также анализ показал, что имеют место факты необоснованного и непрозрачного премирования сотрудников. А именно, размеры премий в некоторых подведомственных организациях МОН могут составлять до четырехсот процентов от месячного должностного оклада работника без какой-либо связи с результатами их деятельности.

Анализ материально-технической базы позволил выявить факты нерационального использования зданий и помещений при фактически небольшой численности сотрудников.

Так, расходы на аренду здания НАО Холдинг «Қәсіпқор» составили 52 547 140 тг. при общей площади здания в 1567 кв.м., тогда как общая штатная численность составляет 70 человек.

К примеру, заместитель председателя холдинга занимает кабинет в 144 кв.м., комната отдыха и приемная 48 и 40 кв.м. соответственно, руководитель структурного подразделения – 175 кв.м.

По мнению С. Пена, в большей степени сомнения в эффективности деятельности и порядке исполнения государственных заданий вызывают такие подведомственные организаций МОН, как АО «НЦПК «Өрлеу» и НАО Холдинг «Қәсіпқор», которые ежегодно осваивают значительные бюджетных средства.

В свою очередь, участники совещания отметили важность оптимизации, которая даст возможность высвободить неэффективно используемые средства, что соответственно, позволит обеспечить конкурентоспособной заработной платой сотрудников министерства и повысить их благосостояние, особенно сотрудников территориальных подразделений.

В то же время, данная мера позволит не только удержать высококвалифицированные кадры на государственной службе, но и значительно снизить коррупционные риски.

По итогам совещания были определены пути дальнейшей реализации проекта, направленные на выработку мер по оптимизации подведомственных организаций МОН.