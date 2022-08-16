16 Августа 2022 15:42

Оптимальный курс доллара для экономики Казахстана назвал экономист Исабеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наиболее приемлемый курс тенге для казахстанской экономики назвал экономист Бауржан Исабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нынешним этапе наиболее приемлемым, оптимальным и сбалансированным курсом для нашей экономики являетсяся курс за 1 доллар - до 450-470 тенге, так как это выгодно для экспортеров и импортеров, а также субъектов крупного, среднего и малого бизнеса», - сказал Бауржан Исабеков в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, этот фиксированный курс возможно применять при двух составляющих: во-первых, при наличии больших по отношению к экономике объемов золотовалютных резервов, как при правлении Сталина (золотой рубль) в СССР или как в ряде арабских стран Персидского залива, где правительство может позволить себе практически любой курс национальной валюты.

Во-вторых, при наличии экономики, в которой должен присутствовать рынок товаров производственного назначения вместо рынка потребления, в котором наличествует до 90% импортного товара.

«Кстати, нынешний курс национальной валюты к доллару и состояние экономики очень губительны для субьеков МСБ. Также в целях оптимзации денежно-кредитной политики необходимо провести информационную работу с целью извещения населения, как покупателей, так и продавцов валюты, и необходимо принять опережающие меры по предотвращению спекуляции участниками валютного рынка на уровне Нацбанка и Правительства РК», - добавил Бауржан Исабеков.