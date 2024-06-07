Опровергнут миф о лебединой верности

Австралийские ученые опровергли миф о лебединой верности, выяснив, что не менее 10% пар этих птиц расстаются спустя несколько месяцев. Соответствующее исследование провели биологи Мельбурнского университета, на протяжении 18 лет наблюдавшие за черными лебедями в городском парке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Мы наблюдали пары, которые проводят вместе долгие годы, и видели по меньшей мере одну семью, остававшуюся вместе как минимум на протяжении всего исследования - 18 лет, - рассказал Рауль Малдер из школы биологических наук Мельбурнского университета в интервью вещательной корпорации ABC.

Биологи начали изучать лебедей в Альберт-парке Мельбурна в 2006 году и за время исследования им удалось наблюдать за жизнью 2 тыс. окольцованных птиц. Уже на первых этапах наблюдений ученые установили, что «в дикой природе лебеди действительно моногамны, но не всегда». - Некоторые пары могут существовать всего несколько месяцев, так что «развод» среди них совсем не редкость, - пояснил Малдер, отметив при этом, что «около 10% лебединых семей недолговечны».

Также ученым удалось узнать, что даже самые крепкие лебединые пары иногда берут паузу и птицы проводят несколько месяцев вдали друг от друга, а затем снова объединяются. Иногда для того, чтобы остаться вдвоем на долгие годы. Данные трекеров, установленных в ошейниках птиц, показывают, что почти 40% пар проводят время порознь, причем перерывы длятся около двух-трех месяцев.

- Половина из тех, кто взял перерыв, после расстались навсегда, но другие остались вместе и были, очевидно, столь же преданы друг другу, как и раньше, - рассказал аспирант университета Винсент Ноулз.

Черный лебедь - птица из рода лебедей, семейства утиных. Вид был открыт в Австралии в районе города Перт в 1697 году. Черный лебедь - эндемик Австралии и Тасмании, является единственным видом лебедей, обитающих на австралийском материке. В середине XIX века был завезен в Новую Зеландию, где быстро прижился. В Европе и Северной Америке его иногда содержат в городских парках и заповедниках. В отличие от других видов лебедей не является перелетной птицей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.