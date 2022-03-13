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Опрос выявил потребность в кадрах в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
13 Марта 2022, 17:33
Опрос выявил потребность в кадрах в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе ежегодного опроса была выявлена потребность в кадрах в Актюбинской области. Об этом рассказала директор РПП Дана Бекбауова в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Д.Бекбауовой, в ходе ежегодного опроса по потребности в кадрах было проанкетировано 1494 предприятия. Потребность в кадрах по годам составила на 2022 год – 2332 вакансий, на 2023 год – 2035 вакансий, на 2024 год - 2188 вакансий. Потребность в кадрах по уровням образования в среднем составляет: с высшим - 17%, средне-специальным - 66% и не требуется образования у 17% вакансий. Делая вывод, можно сказать о том, что основная потребность в кадрах наблюдается по специалистам среднего звена и рабочим квалификациям.

Результаты опроса направлены в управления образования и координации занятости и социальных программ для формирования государственного образовательного заказа ТиПО на 2022-2023 учебный год и краткосрочного обучения.

«На начало года Дорожная карта внедрения дуального обучения реализуется по 47 специальностям и 63 квалификациям. 483 предприятия стали участниками Дорожной карты и приняли с 30 организациями ТиПО условия по совместной подготовке 3230 студентов по разным специальностям. Ежегодно наблюдается рост участия предприятий и студентов в Дорожной карте дуального обучения, что говорит о заинтересованности работодателей в реализации дуального обучения, в участии подготовки специалистов для себя, под свои конкретные требования», - сказала Дана Бекбауова.


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