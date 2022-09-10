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    19:30, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Опрос: политические инициативы Президента Токаева поддерживают более 80 % респондентов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Институт общественной политики 7 сентября 2022 года провел телефонный опрос 2394 респондентов старше 18 лет среди городского и сельского населения в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 17 областях. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Согласно результатам исследования, политические инициативы, заявленные Главой государства в Послании народу Казахстана, были восприняты положительно. Напомним, что Глава государства К. Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. В частности, было инициировано ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Преимущественное большинство опрошенных (82,4%) поддерживают данную политическую инновацию», - сообщили в институте.

    По данным организации, в качестве ключевых аргументов сторонников данной инициативы выступают:

    - убежденность в том, что за 7 лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7%);

    - уверенность в том, что за 7 лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9%).

    Примечательно, что для каждого 5-го респондента (19,5%) гораздо важнее тот факт, что Президент будет избираться только один раз, отметили в Институте общественной политики.


    Теги:
    Общество Послание Президента РК-2022
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