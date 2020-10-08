Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Опрос об уровне бытовой коррупции проводят в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Октября 2020, 07:16
Опрос об уровне бытовой коррупции проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба проводит опрос населения, чтобы оценить уровень бытовой коррупции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, предлагается оценить коррумпированность 11 органов власти.

Респонденты смогут рассказать, как часто и где именно им приходится сталкиваться со взяточничеством. При этом люди могут предложить свои методы борьбы с коррупцией.

«Соцопрос, в котором могут принять участие все желающие, размещён на Google-форме и занимает не более 5 минут времени. Результаты соцопроса департамент передаст руководству области для принятия решений по вопросам противодействия коррупции и повышения эффективности принимаемых антикоррупционных мер», - отметили в пресс-службе.

Принять участие в опросе можно до 25 октября.


Северо-Казахстанская область   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам