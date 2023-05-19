Опрос: как казахстанцы защищаются от телефонных мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 77% жителей Казахстана сталкиваются со звонками телефонных мошенников. Такие данные приводит компания Aquarelle Research в ходе исследования, проведенного в апреле 2023 года. В опросе участвовали 1000 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, передает МИА «Казинформ».

18% респондентов отмечают, что частота таких звонков увеличилась по сравнению с прошлым годом. 75% опрошенных отметили, что боятся остаться обманутыми.

Чтобы защитить себя от нежелательных звонков, треть опрошенных просто не берут трубку, если видят незнакомый номер. Но это тоже риск: можно пропустить важный звонок от курьера, из своего банка, потенциального работодателя, например. Каждый второй респондент признался, что заносит номера в черный список. Но это временная мера, злоумышленники постоянно меняют номера.

Чтобы получить данные или заставить человека произвести нужные действия, мошенники используют различные схемы. Чаще всего они звонят с сообщением о крупном выигрыше (с подобным сталкивались 40% участников опроса) или предложением принять участие в акции (36%). Злоумышленники также представляются сотрудниками банка и предупреждают, что на имя абонента пытаются оформить кредит или с его счета пытаются перевести деньги.

Злоумышленники часто используют персональную информацию и технологии социальной инженерии, чтобы воздействовать на человека. Но даже если вы поняли, что на линии мошенник, и сразу положили трубку, вам будут звонить снова и снова, потому что на той стороне поняли, что ваш номер активен.

К сожалению, мошенники добиваются своей цели: 12% опрошенных признались, что потеряли деньги, а 7% передали мошенникам свои данные. Каждый второй расстроен из-за того, что потратил время.





Один из способов избежать таких ситуаций – установить приложение, которое подскажет, кто звонит с незнакомого номера. В таких сервисах есть массив номеров организаций, а еще постоянно пополняемая база номеров вероятных мошенников. По результатам опроса Aquarelle Research сейчас такими приложениями пользуются только 15,5% казахстанцев.

Как сообщил Артём Борисов, генеральный директор Яндекса в Казахстане, только в апреле определитель номера Яндекса обработал больше 2 млн звонков с незнакомых номеров в Казахстане. Каждый пятый из них был помечен как нежелательный – это и навязчивая реклама, и телефонные опросы, и спам – все то, что отнимает время пользователей, в том числе и звонки от потенциальных мошенников.

Определитель номера в приложении Яндекс с Алисой – один из популярных сервисов в этой сфере. Он определяет звонки с незнакомых номеров и подсказывает, кто может звонить: курьер, реклама или потенциальный мошенник. Он включается голосовой командой «Алиса, включи определитель номера» или в блоке «Сервисы» на главной странице приложения. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android, с его помощью можно также управлять списком контактов и заблокировать нежелательного абонента.