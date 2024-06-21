Опреснительную установку запустили в Мангистауской области

В Мангистауской области в селе Саина Шапагатова была введена в эксплуатацию опреснительная установка, которая опресняет 4500 кубометров воды в сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Мангистауской области

Опреснительная установка использует в качестве сырья подземные воды и обеспечивает сельское население питьевой водой, которая соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

Фото: акимат Мангистауской области

В дальнейшем планируется увеличить производственные мощности до 6 500 кубометров в сутки.

Стоимость проекта – 1 миллиард тенге.

- С помощью новой установки мощность завода увеличилась вдвое. Предприятие опресняет 4 500 кубометров воды в сутки. Это позволит полностью обеспечить питьевой водой село Сайын Шапагатов с населением около 10 тысяч человек и соседнее село Акшукур с населением около 15 тысяч человек, — говорит аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что в регионе наблюдается дефицит питьевой воды.