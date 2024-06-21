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    18:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Опреснительную установку запустили в Мангистауской области

    Опреснительную установку запустили в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    В Мангистауской области в селе Саина Шапагатова была введена в эксплуатацию опреснительная установка, которая опресняет 4500 кубометров воды в сутки, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Опреснительную установку запустили в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    Опреснительная установка использует в качестве сырья подземные воды и обеспечивает сельское население питьевой водой, которая соответствует всем санитарным нормам и требованиям. 

    Опреснительную установку запустили в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    В дальнейшем планируется увеличить производственные мощности до 6 500 кубометров в сутки.

    Стоимость проекта – 1 миллиард тенге.

    - С помощью новой установки мощность завода увеличилась вдвое. Предприятие опресняет 4 500 кубометров воды в сутки. Это позволит полностью обеспечить питьевой водой село Сайын Шапагатов с населением около 10 тысяч человек и соседнее село Акшукур с населением около 15 тысяч человек, — говорит аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

    Опреснительную установку запустили в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    Отметим, что в регионе наблюдается дефицит питьевой воды.

    Теги:
    Вода Общество Дефицит воды Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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