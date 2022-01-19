Определить уполномоченный орган для создания Нацсистемы прогнозирования биобезопасности просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определить уполномоченный орган для создания и координации процесса разработки Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства поручил создать Национальную систему прогнозирования биобезопасности страны. В ходе выступления на глобальном саммите по борьбе с COVID-19 он также отметил, что Казахстан стремится «создать комплексную и высокотехнологичную структуру прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами». Для выполнения комплексной задачи по созданию системы необходима законодательная база, которая позволит осуществлять эффективный мониторинг и учет за обращением с патогенами, моделировать и управлять биологическими рисками, и прогнозировать известные и возникающие угрозы для биобезопасности. Соответствующий законопроект, который сейчас находится в работе, позволит сформировать необходимую юридическую основу. Однако актуальным остается вопрос качественного исполнения поручения на этапе разработки Национальной системы прогнозирования. Важно понимать, что биологические риски являются крайне комплексными и мультифакторными», - отметила мажилисмен Зульфия Сулейменова, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что существуют как аспекты, связанные с обеспечением технической безопасности работы с патогенами (biological safety), так и аспекты по недопущению их неправомерного использования (biological security). Существуют также и риски, связанные с растущей доступностью технологий по секвенированию ДНК (и ассоциированные риски кибербезопасности) и нематериальной передачей информации и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.

«В связи с этим очевидно, что Национальная система должна создаваться с использованием передовых технологических решений, таких как использование больших данных (big data), искусственного интеллекта и машинного обучения. В международной практике для этих целей используются как искусственные нейронные сети, так и методы глубокого обучения (deep learning). Финансирование создания данных систем зачастую осуществляется в рамках финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)», - подчеркнула Зульфия Сулейменова.

Создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности депутатами видится как минимум в три этапа.

Первый этап должен предусмотреть цифровизацию всех актуальных данных и выстраивание ведомственных информационных систем. Второй этап должен обеспечить эффективную интеграцию всех информационных систем между собой, в том числе для повышения учета и мониторинга обращения патогенов. На третьем этапе должно начаться внедрение технологических решений, которые позволят непосредственно моделировать и прогнозировать биологические риски.

На основе вышеизложенного, а также учитывая исключительную важность качественного выполнения поручения Главы государства, мажилисмены считают целесообразным:

1. Определить конкретные сроки и этапы создания Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны;

2. Предусмотреть приоритетное направление финансирования данного вопроса;

3. Внедрить передовые технологические решения для создания компонента прогнозирования;

4. Определить уполномоченный орган для создания и координации процесса разработки Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны.



