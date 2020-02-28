Определить самого доброго акима предложили волонтеры в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Множество новых идей и креативных проектов озвучили павлодарцы на встрече с председателем Национальной волонтерской сети Казахстана Верой Ким и креативным директором фронт-офиса Birgemiz Гульмирой Байкошкаровой. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Открывая встречу в ДК имени Естая аким Павлодара Кайрат Нукенов отметил, что горожане активно участвуют в волонтерском движении.

«Они помогают семьям, попавшим в кризисную ситуацию, обучают навыкам первой медицинской помощи и участвуют в поисковых работах, - сказал градоначальник. – Только вчера «Клуб добряков Павлодар» завершил сбор денег для семьи погорельцев из села Кенжеколь. Теперь до восстановления дома Сейтказиновы, воспитывающие троих детей, смогут арендовать временное жилье».

По мнению Веры Ким, не надо ограничиваться только семью направлениями волонтерских проектов, озвученных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Существуют также «серебряное» волонтерство, онлайн-волонтерство, международное волонтерство. «Создана единая платформа волонтеров Qazvolunteer.kz, на которой встречаются те, кто готов оказаться помощь и те, кто в такой помощи нуждается, - отметила Вера Ким. - Наша задача соединить обе стороны. Надо зарегистрироваться на этом портале, у вас появится электронная «книжка» волонтера. Важно, чтобы и структуры, с которыми вы взаимодействуете, также прошли такую регистрацию».

По словам Веры Ким, планируется подсчитать, сколько будет стоить один «волонтерочас» и определить, какую помощь волонтеры принесли в денежном эквиваленте, а также какую сумму сэкономили для госбюджета.

Гульмира Байкошкарова считает необходимым запустить рейтинг акимов разных уровней и определить «самого доброго» из них. Она также предложила сделать цикл передач с участием молодых и опытных волонтёров. С ней согласны «добряки».

По их мнению, это позволит людям лучше узнать о волонтерском движении. К слову, сегодня это общественное объединение запустило новую акцию и объявило о наборе школьников в «Клуб Добряков Kids». Активно принимают участие в экосубботниках, различных мастер-классах, организуют мероприятия для детей и социальных домов волонтеры АО «Алюминий Казахстана».

«В этом году мы очистили от снега дворы 11 одиноких пенсионеров в Павлодаре, - рассказал председатель совета молодежи АО «Алюминий Казахстана» Виталий Кукшин. – 17 человек приняли участие в акции по сдаче крови. Мы планируем проводить ярмарки мастеров, чтобы собранные средства перечислять больным детям, впереди у нас масштабная акция «Наурыз – месяц добрых дел».

В созданном два года назад отряде 36 человек. - Vita занимается поиском без вести пропавших людей.

«Объединение образовалось после трагических событий в 2015 году, когда пропала мама двоих детей Ольга Чупразова, - рассказала волонтер общественного объединения поисковиков Екатерина Кудрявцева. – Мы не стоим на месте, постоянно проходим специальные курсы, являемся общественными помощниками полиции. Высшая для нас награда - найденным живым человек. В этом году Vita уже нашла 7 человек. Волонтеры предложили организовать запас необходимых продуктов питания и мыло-моющих средств, рассчитанный на одну тысячу человек, в случае затопления весной сел региона, а установить билборды с призывом к гуманному обращению с животными».

«Мы разыскиваем без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны солдат, - отметил командир поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - В прошлом году «подняли» нашего земляка из Аксу. Нам нужно содействие в проведении митинга на Аллее славы. Кроме того, предлагаем высадить на территории музея Воинской славы саженцы, но нужен водопровод, чтобы их поливать.

Отметим, что в Павлодаре действуют около 15 активных волонтерских организаций.