Определить ответственный госорган за профилактику наркомании предлагает МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК планирует разработать стратегический программный документ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документ будет содержать комплекс мер, направленных на консолидацию усилий уполномоченных государственных органов в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании. Усилят межведомственную координацию, а также контроль и надзор за реализацией планируемых мероприятий. Планируется предусмотреть меры по усилению первичной профилактики наркомании с возложением ее координации на конкретный государственный орган», - сообщил глава МВД РК Марат Ахметжанов в ходе заседания Правительства РК.

В ведомстве считают, что необходимо оптимизировать медицинский учет наркозависимых лиц с включением в него количественных показателей: эпизодическое употребление наркотиков, госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами в другие медицинские учреждения, в том числе в частные клиники, получение скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками без госпитализации.

«Предполагается упрощение процедуры внесения под контроль новых видов синтетических наркотиков с совершенствованием методики их судебно-экспертного исследования. Совершенствование механизма ограничения использования при незаконном обороте наркотиков провайдерских, банковских и почтовых услуг. Укрепление пограничных пунктов пропуска, зон таможенного досмотра и международного почтового обмена», - добавил министр.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента сказал, что большую угрозу здоровью нации представляет растущее потребление синтетических наркотиков, и поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.