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Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане

16 Ноября 2021 11:05
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Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить дифференцированные тарифы на потребление воды предложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как отметил Глава Государства мы должны рационально использовать водные ресурсы.

Одним из решений является стимулирование у населения бережного потребления воды. Необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления достаточной для комфортного проживания», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью.

«Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР также отметил, что реализация поручения Главы государства зависит от совместной и слаженной работы местных исполнительных органов на местах.

«В этой связи акиматам для 100% обеспечения населения необходимо завершить качественную разработку проектно-сметной документации и гидрогеологические работы до 2023 года и ускорить установку Комплекс блок-модулей в малонаселенных селах», - резюмировал Бейбут Атамкулов.


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#Правительство РК   #Общество   #МИИР РК   #Вода  
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Автор:

Серик Сабеков

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