Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить дифференцированные тарифы на потребление воды предложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как отметил Глава Государства мы должны рационально использовать водные ресурсы.
Одним из решений является стимулирование у населения бережного потребления воды. Необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления достаточной для комфортного проживания», - сказал Бейбут Атамкулов.
Министр добавил, что требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью.
«Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод», - пояснил Бейбут Атамкулов.
Глава МИИР также отметил, что реализация поручения Главы государства зависит от совместной и слаженной работы местных исполнительных органов на местах.
«В этой связи акиматам для 100% обеспечения населения необходимо завершить качественную разработку проектно-сметной документации и гидрогеологические работы до 2023 года и ускорить установку Комплекс блок-модулей в малонаселенных селах», - резюмировал Бейбут Атамкулов.
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