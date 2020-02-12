Определить масштабы ущерба от финансовой пирамиды поручил аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе отчета по итогам 2019 года аким области Ондасын Уразалин, ответив на вопрос местного жителя о закрытии компании «Голд», поручил полицейским определить масштабы ущерба, нанесенного актюбинцам деятельностью финансовой пирамиды. Аким отметил, что среди пострадавших много предпринимателей и людей среднего класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, актюбинскими полицейскими было начато досудебное расследование и арестованы двое руководителей компании «Голд» по обвинению в создании финансовой пирамиды. По сведениям полицейских , от деятельности данной компании пострадало 10-15 тысяч человек, причем они вносили суммы от 300 тысяч до 7 млн тенге.

Как отметил аким области, среди пострадавших - большинство обеспеченных актюбинцев.

«Порядка 10 тысяч граждан попались на удочку мошенников, это вопрос финансовой грамотности. Я спросил, а кто среди пострадавших? Если бы сказали, что там люди в тяжелом финансовом положении, я понял бы, что есть проблема с этой категорией граждан, но там находится громадное количество людей, которые являются бизнесменами, среднего достатка людьми. Вкладывали до 7 млн тенге. Малообеспеченная мать туда такие деньги вложить не может. Это вопрос финансовой грамотности и человеческой жадности. Сейчас работают правоохранительные органы, окончательное решение по делу примут судебные инстанции», - сказал аким.

Также О.Уразалин поручил провести разъяснительную работу с пострадавшими от деятельности финансовой пирамиды.

«По этой проблеме поручаю всем ответственным госорганам, департаменту полиции провести разъяснительную работу, а также работу по установлению масштаба ущерба, после всех мероприятий необходимо решать вопрос по возмещению ущерба», - добавил О. Уразалин.