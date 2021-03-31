Определить координатора по вопросам трудоустройства и проживания детей-сирот предложил депутат столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе очередной сессии маслихата города Нур-Султан депутат Владислав Сергеев выступил с предложением определить координирующий орган для решения вопросов трудоустройства и проживания детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На очередной сессии маслихата с докладом на тему «Обеспечение государственной политики в области защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (усыновление, опеку или попечительство, патронат) в городе Нур-Султан» выступил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

После завершения выступления депутат городского маслихата Владислав Сергеев выступил с предложением определить в столице координирующий орган для решения вопросов трудоустройства и проживания детей-сирот.

«Мы видим, что большая работа проводится, когда ребенок находится в интернате, поступает в колледж или вуз. То есть, он в это время обеспечен жильем и возможностью питания. Как только он заканчивает обучение, он сталкивается с проблемой, во-первых, жилья, во-вторых, питания, трудоустройства. Обсуждая этот вопрос, увидели, что нет четкого понимания, сколько детей трудоустроено/не трудоустроено, кто и в каких условиях проживает. Мы понимаем, что это группа риска. У нас в целом такой менталитет, что даже дальний родственник приютит, поймет. А у этих детей нет такой возможности. Соответственно, повышается риск каких-то правонарушений или переходят в какие-то секты. Поэтом у меня просьба: все-таки определить координирующий орган, который будет отслеживать их судьбу, решать вопросы их трудоустройства и проживания. Также вопрос по прописке. Может быть, действительно решить так: пока они не получат квартиру, пускай будут прописаны в интернате или по первоначальному месту обучения, потому что возникает эта проблема», - сказал депутат маслихата Владислав Сергеев.

Заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов ответил, что вопрос будет отработан, результаты будут доложены.

«Действительно актуальный вопрос. Первое, что бы я выделил наиболее актуальным – вопрос предоставления жилья, дальнейшего трудоустройства. Совершенно справедливо было отмечено, что нам необходимо сделать детальный анализ, понять с кем мы имеем дело, какие вопросы наиболее актуальны. Есть, конечно, у нас вопросы, связанные с аналитикой. Мы должны понимать наш контингент. В этой связи, конечно, начиная с прошлого года, по поручению акима очень тесно работаем по социально-уязвимым слоям населения, в частности по детям-сиротам, детям-инвалидам. Вашу информацию принял, отработаем, доложим», - заверил Нурлан Нуркенов.