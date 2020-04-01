Определить единую сумму выплат на 9 Мая ветеранам ВОВ предлагают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК просят определить единую сумму выплат ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местные исполнительные органы каждый год оказывают разовую финансовую помощь ветеранам ВОВ, людям, приравненным к ним, а также труженикам тыла. В ходе встречи с ветеранами мы слышим, что в разных регионах выплаты бывают разными, так как их размер устанавливают местные исполнительные органы. Какими будут выплаты в этом году? По нашему мнению, необходимо определить единый размер таких выплат», - сказала депутат Мажилиса Балайым Кесебаева на пленарном заседании палаты.

В свою очередь, по данному вопросу свою точку зрения высказал министр труда и социальной защиты населения.

«Касательно этого вопроса, руководством Правительства были внесены предложения в адрес акиматов. Мы в этом вопросе определили минимальный размер. Участникам ВОВ, инвалидам самая низкая выплата должна составить не менее 300 тыс. тенге. Однако в некоторых регионах планируют выдать большую сумму», - сказал Биржан Нурымбетов.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин также высказался за единую сумму выплат.

«Конечно, сумма не должна быть маленькой. Мы отметим 75-летие Великой Победы. Поэтому необходимо определить единую сумму выплат. Рассмотрите этот вопрос в Правительстве, у нас есть еще время», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, обращаясь к главе МТСЗН.