21:00, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6
Определись соперники сборной Казахстана на ЧМ по настольному теннису
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники мужской сборной Казахстана на командном чемпионате мира по настольному теннису в китайском Чэнду, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В мужской сетке соревнований ЧМ по настольному теннису примут участие 32 команды. Мужские команды разбиты на семь групп. Групповые состязания начнутся 30 сентября, а женский и мужской финалы пройдут 8 и 9 октября соответственно, сообщается на сайте WTT .
Мужская сборная Казахстана сыграет в группе 2 с командами Германии, Франции, Индии и Узбекистана.
В состав мужской сборной Казахстана вошли Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев и Денис Жолудев.
Командный чемпионат по настольному теннису в Чэнду впервые будет транслироваться в формате 4К в Китае.
Командный чемпионат мира в китайском Чэнду пройдет с 30 сентября по 9 октября. Соревнование трижды откладывался из-за пандемии коронавируса.
Фото: worldtabletennis.com