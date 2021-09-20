Определился второй возможный соперник сборной Казахстана в плей-офф ЧМ-2021 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен второй возможный соперник сборной Казахстана в плей-офф чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Им стала команда Тайланда, которая в заключительном туре группы C разгромила Соломоновы Острова (9:4) и с четырьмя очками заняла третье место в своем квартете. Первая позиция в этой группе за Португалией (7 очков), на второй расположился Марокко (5), замыкает таблицу Соломоновы Острова (0).

Матч 1/8 финала сборная Казахстана проведет 23-го сентября в Каунасе.

Напомним, на групповом этапе Казахстан разгромил Коста-Рику (6:1) и Литву (3:0), после чего в заключительном матче сыграл вничью с Венесуэлой (1:1).