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    07:29, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Определился второй возможный соперник сборной Казахстана в плей-офф ЧМ-2021 по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен второй возможный соперник сборной Казахстана в плей-офф чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Им стала команда Тайланда, которая в заключительном туре группы C разгромила Соломоновы Острова (9:4) и с четырьмя очками заняла третье место в своем квартете. Первая позиция в этой группе за Португалией (7 очков), на второй расположился Марокко (5), замыкает таблицу Соломоновы Острова (0).

    Матч 1/8 финала сборная Казахстана проведет 23-го сентября в Каунасе.

    Напомним, на групповом этапе Казахстан разгромил Коста-Рику (6:1) и Литву (3:0), после чего в заключительном матче сыграл вничью с Венесуэлой (1:1).

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