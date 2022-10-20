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    04:28, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Определился второй финалист Кубка Казахстана по футболу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче полуфинала Кубка Казахстана ФК «Астана» уступил дома шымкентскому «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Столичный коллектив выпустил на поле молодежный состав, из известных фамилий в нем оказались Данил Подымский, Талгат Кусяпов, Султан Сагнаев и Владислав Прокопенко.

    Первыми забили гости с помощью хозяев поля, мяч от головы Диаса Канаткали перелетел Подымского и оказался в сетке ворот, однако к перерыву в счете вели хозяева, Прокопенко заработал пенальти и сам его реализовал, а затем оформил дубль. Сразу после перерыва шымкентцы пробивали пенальти, Максим Федин паненкой (способ исполнения футбольного пенальти, прим. ред.) перекинул ворота, а через несколько минут последовал прострел в штрафную астанчан и Луис Гедеш выровнял положение. Решающий гол был забит на 98 минуте и провел его Серж Ньюадзи. 3:2 — сильнее шымкентцы.

    В финале турнира «Ордабасы» сыграет с уральским «Акжайыком», поединок пройдет 12 ноября.

    «Астана» — «Ордабасы» 2:3 (2:1)

    Голы: Канаткали автогол 22 (0:1), Прокопенко с пенальти 32 (1:1), Прокопенко 39 (2:1), Гедеш 65 (2:2), Ньюадзи 90+8 (2:3)

    Нереализованный пенальти: Федин 49 (мимо).

    Первым финалистом турнира стал ФК «Акжайык».


    Фото: пресс-служба ФК «Астана»

    Теги:
    ФК «Астана» Спорт Футбол
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