Определился второй финалист Кубка Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче полуфинала Кубка Казахстана ФК «Астана» уступил дома шымкентскому «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Столичный коллектив выпустил на поле молодежный состав, из известных фамилий в нем оказались Данил Подымский, Талгат Кусяпов, Султан Сагнаев и Владислав Прокопенко.

Первыми забили гости с помощью хозяев поля, мяч от головы Диаса Канаткали перелетел Подымского и оказался в сетке ворот, однако к перерыву в счете вели хозяева, Прокопенко заработал пенальти и сам его реализовал, а затем оформил дубль. Сразу после перерыва шымкентцы пробивали пенальти, Максим Федин паненкой (способ исполнения футбольного пенальти, прим. ред.) перекинул ворота, а через несколько минут последовал прострел в штрафную астанчан и Луис Гедеш выровнял положение. Решающий гол был забит на 98 минуте и провел его Серж Ньюадзи. 3:2 — сильнее шымкентцы.

В финале турнира «Ордабасы» сыграет с уральским «Акжайыком», поединок пройдет 12 ноября.

«Астана» — «Ордабасы» 2:3 (2:1)

Голы: Канаткали автогол 22 (0:1), Прокопенко с пенальти 32 (1:1), Прокопенко 39 (2:1), Гедеш 65 (2:2), Ньюадзи 90+8 (2:3)

Нереализованный пенальти: Федин 49 (мимо).

Первым финалистом турнира стал ФК «Акжайык».





Фото: пресс-служба ФК «Астана»