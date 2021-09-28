Определился возможный соперник сборной Казахстана в полуфинале ЧМ-2021 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен возможный соперник сборной Казахстана по полуфиналу чемпионата мира-2021 по футзалу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если Казахстан выиграет у Ирана, то в полуфинале встретится со сборной Португалии. Португалия в своем четвертьфинальном матче со счетом 4:2 в дополнительное время обыграла Испанию. Голы у португальцев в основное время забили Андре (31-я минута) и Зики (36-я), а в составе сборной Испании отличились Адольфо Фернандес (21-я) и Адри Мартинес (23-я). На 43-й минуте испанец Хосе Райя отправил мяч в свои ворота, после чего забил Пани (48-я).

Напомним, на ЧМ-2021 сборная Казахстана заняла первое место в групповом этапе, уверенно победив Коста-Рику (6:1) и Литву (3:0) и сыграв вничью с Венесуэлой (1:1). В 1/8 финала Казахстан со счетом 7:0 разгромил Таиланд и впервые в истории вышел в четвертьфинал чемпионата мира.



