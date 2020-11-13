Определился третий соперник сборной Казахстана по футзалу в квалификации EURO-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Израиля по футзалу станет третьим соперником сборной Казахстана в квалификации EURO-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Сборная Казахстана по футзалу ранее попала в группу 5 вместе с Венгрией и Беларусью. Третий соперник определился в матчах Израиля и Кипра. Первая игра в Ришон ле-Ционе завершилась победой Израиля – 3:2. Ответная встреча в Никосии завершилась ничьей – 3:3. Благодаря удачному выступлению в отборе на ЧМ-2020 сборная Казахстана автоматически пробилась в третий раунд отбора EURO-2022 – групповой этап квалификации.

Команды, вылетевшие из основного раунда отбора ЧМ-2020 в январе 2020 года, взяли старт в отборочном раунде EURO-2022. Во втором этапе команды в ноябре 2020 года сыграют в стыковых матчах. 6 декабря 2020 года стартует групповой этапа квалификации EURO-2022, который продлится до 14 апреля 2021 года. 32 команды продолжат борьбу в восьми группах по четыре команды. Впервые отборочные матчи пройдут в формате «дома/в гостях». Команды сыграют по три матча дома и столько же в гостях.

Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на Чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку. Чемпионат Европы-2022 пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.



