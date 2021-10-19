Определился состав сборной Казахстана по боксу на ЧМ в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация бокса определила состав сборной страны по боксу на чемпионате мира в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам двух учебно-тренировочных сборов национальной команды и спарринг-поединков в некоторых «спорных весовых категориях», тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым выбрал следующий состав:

48 кг. Темиртас Жусупов. МСМК

51 кг. Сакен Бибосынов. ЗМС

54 кг. Махмуд Сабырхан. МСМК

57 кг. Серик Темиржанов. МСМК

60 кг. Саматали Тольтаев. МСМК

63,5 кг. Санатали Тольтаев. МСМК

67 кг. Абылайхан Жусупов. ЗМС

71 кг. Асланбек Шымбергенов. МСМК

75 кг. Нурканат Райыс. МС

80 кг. Нурбек Оралбай. МСМК

86 кг. Бек Нурмаганбет. МСМК

92 кг. Айбек Оралбай. МСМК

+92 кг. Нурлан Сапарбай. МС

Капитаном сборной избран неоднократный призер чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Абылайхан Жусупов.

Отметим, общий призовой фонд на чемпионате мира составит 2,6 млн долларов США. Победители получат от организаторов в лице АIBA по 100 000 долларов, серебряные призеры - 50 000, бронзовые - по 25 000 долларов.

Чемпионат мира по боксу-2021 среди мужчин пройдет с 24 октября по 6 ноября.