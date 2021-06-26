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    08:45, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Определился состав сборной Казахстана на Кубок вызова по художественной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В июле пройдут этапы Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве (Россия) и Минске (Беларусь). В крупных мировых соревнованиях примут участие и члены казахстанской сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    Художественные гимнастки, которых тренирует Алия Юсупова, готовятся к соревнованиям в двух странах. Со 2 по 4 июля в Минске выступят Айбота Ертаева и Дильназ Байленова.
    В период с 9 по 11 июля в Москве выступят Сабина Бакатова и Эльжана Таниева. Напомним, что гимнастки занимаются в академии Ирины-Винер Усмановой в России.
    Отметим, что в активе команды Казахстана по художественной гимнастике есть одна путевка на Олимпиаду в Токио. На лицензионном чемпионате Азии Алина Адилханова одержала победу и получила возможность принять участие в Играх.



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