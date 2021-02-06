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    16:18, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Определился состав сборной Казахстана на командный ЧМ по теннису для юниоров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане завершился отборочный турнир к World Junior Tennis Competition 14&under, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса.

    В федерации сообщили, что по итогам четырех дней соревнований были отобраны по три игрока среди мальчиков и девочек, которые вошли в состав юношеской сборной Казахстана. Весной юниорам предстоит защищать честь страны на квалификационном турнире, чтобы пробиться в финальную часть командного первенства планеты, который пройдет в Чехии в 2021 году.

    По итогам в состав юношеской сборной Казахстана вошли:

    Мальчики:

    1. Амир Омарханов (Караганда)

    2. Демид Горбачев (Актобе)

    3. Артем Сидоров (Алматы)

    Девочки:

    1. Инкар Дюсебай (Алматы)

    2. Зара Даркен (Актобе)

    3. София Исакова (Алматы)

    «Квалификационные игры на World Junior Tennis Competition должны состоятся в апреле 2021 года. На прошедший отбор мы пригласили лучших 10 девочек и 8 мальчиков со всех регионов Казахстана. Попадание сборной Казахстана на юношеский командный чемпионат мира является одной из приоритетных задач в этом году. В свое время все самые топовые игроки мира, такие как: Мария Шарапова, Энди Маррей, Роджер Федерер проходили через этот турнир. Мы хотим, чтобы команда, которая будет представлять Казахстан, была сильной. Надеемся, что у новой сборной получится показать хорошие результаты - сначала в квалификации, а потом в групповой стадии мирового первенства. У меня была возможность посмотреть полуфинальные и финальные матчи. Мальчишки и девчонки продемонстрировали зрелищную и красивую игру. С полной уверенностью могу сказать, что шансы сборной Казахстана хорошо выступить на этих турнирах очень высоки. В стране растет плеяда сильных игроков, и это не может не радовать», - отметил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.


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