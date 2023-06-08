Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Определился состав сборной Казахстана на Grand Slam по дзюдо в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 23:00
Определился состав сборной Казахстана на Grand Slam по дзюдо в Астане Фото: fdk.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена казахстанских дзюдоистов, которые примут участие в мировом турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане с 16 по 18 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо.

В этом соревновании, дающем очки в мировом и олимпийском рейтингах, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной сборной, а также молодые спортсмены.

Состав сборной Казахстана по дзюдо на Qazaqstan Barysy Grand Slam:

Мужчины

- 60 кг: Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин, Канат Сейильхан, Даурен Сюкенов:

- 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ермек Амангельды, Айболат Ыстыбай, Сунгат Жубаткан:

- 73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов, Дархан Койбагар, Аскар Наркулов:

- 81 кг: Айбол Нысанали, Руслан Мусаев, былайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерденов:

- 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Мухаммедали Мавлидов, Кудирет Досымов, Аян Байгазы:

- 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас, Бекзат Шагатаев, Ислам Бозбаев:

+100 кг: Галымжан Кырыкбай, Адил Оразбаев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едильбаев.

Женщины

- 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева, Жанерке Аскарова, Нурайлым Сарсенбек;

- 52 кг: Толганай Абеуова, Кундыз Жылкыбай, Гаухар Ирмагамбетова;

- 57 кг: Севара Нышанбаева, Бакыт Кусакбаева, Балнур Курманбай, Дана Абдирова;

- 63 кг: Молдир Нарынова, Есмигуль Куюлова, Анастасия Морозова;

- 70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы, Диана Телбаева;

- 78 кг: Аруна Жангельдина, Назерке Тилеуханова, Маргарита Гриценко;

+78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова, Назгуль Маратова.

В соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 45 стран мира. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Барыс Арена».

Напомним, в этом году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Согласно двустороннему договору, Казахстан примет у себя мировой турнир в 2023-2026 годах.

Кроме того, по итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

На татами «Qazaqstan barysy Grand Slam» дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.


Спорт   Дзюдо  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау