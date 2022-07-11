11 Июля 2022 12:13

Определился состав мужской команды РК по баскетболу на Кубок Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился состав мужской команды Казахстана по баскетболу на участие в Кубке Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По итогам учебно-тренировочных сборов в состав вошли

Шаим Куанов - «Тобол», Костанай

Владимир Иванов - «Барсы Атырау», Атырау

Вадим Щербак - «Астана», Нур-Султан

Рустам Мурзагалиев - «Астана», Нур-Султан

Антон Быков - «Тобол», Костанай

Роман Марчук - «Барсы Атырау», Атырау

Роберт Пан - «Астана», Нур-Султан

Дмитрий Гаврилов - «Астана», Нур-Султан

Максим Марчук - «Астана», Нур-Султан

Руслан Айткали - «Астана», Нур-Султан

Олег Балашов - «Астана», Нур-Султан

Кубок Азии пройдет в Индонезии с 12 по 24 июля. Он является самым престижным международным турниром по баскетболу среди мужских национальных сборных в Азии, который проводится с 1960 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным стартом для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.

Фото: olympic.kz