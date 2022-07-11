Определился состав мужской команды РК по баскетболу на Кубок Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился состав мужской команды Казахстана по баскетболу на участие в Кубке Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
По итогам учебно-тренировочных сборов в состав вошли
Шаим Куанов - «Тобол», Костанай
Владимир Иванов - «Барсы Атырау», Атырау
Вадим Щербак - «Астана», Нур-Султан
Рустам Мурзагалиев - «Астана», Нур-Султан
Антон Быков - «Тобол», Костанай
Роман Марчук - «Барсы Атырау», Атырау
Роберт Пан - «Астана», Нур-Султан
Дмитрий Гаврилов - «Астана», Нур-Султан
Максим Марчук - «Астана», Нур-Султан
Руслан Айткали - «Астана», Нур-Султан
Олег Балашов - «Астана», Нур-Султан
Кубок Азии пройдет в Индонезии с 12 по 24 июля. Он является самым престижным международным турниром по баскетболу среди мужских национальных сборных в Азии, который проводится с 1960 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным стартом для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.
Фото: olympic.kz